Κακοκαιρία - Χίος: υδροστρόβιλος τα “πήρε και τα σήκωσε” όλα (εικόνες)

Καταστροφές προκάλεσε στο Βροντάδο ο υδροστρόβιλος που έπληξε την περιοχή την Κυριακή.

Ένας μικρής έκτασης υδροστρόβιλος, στις 10:40 το πρωί της Κυριακής ήταν αρκετός προκειμένου να προξενήσει σημαντικές ζημιές στη Χίο, στην περιοχή των τριών μύλων του Βροντάδου.

Ο υδροστρόβιλος, στα λίγα δευτερόλεπτα που διήρκησε κατάφερε να καταστρέψει ένα από τα παραδοσιακά μυλαράκια που είχαν επισκευαστεί.

Επίσης, προκάλεσε ζημιές σε βάρκες που βρίσκονταν στη στεριά.

Χαρακτηριστικό της έντασής του είναι το γεγονός ότι κατάφερε να αναποδογυρίσει μεγάλους κάδους απορριμμάτων και να τους πετάξει αρκετά μέτρα μακρύτερα από το σημείο όπου βρίσκονταν.

