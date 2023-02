Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αποθήκη στον Λαγκαδά (βίντεο)

Υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η πυροσβεστική έφτασε άμεσα.

Αποθήκη στο κέντρο του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης επί της οδού Σερ. Τσακμάνη άρπαξε φωτιά σήμερα το πρωί 11 Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία της πυρκαγιάς ήταν μία σόμπα που είχε ανάψει για να ζεσταθεί ο ιδιοκτήτης. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα χάρη στην ξύλινη σκεπή.

Πέραν της ζημίας που υπέστη η αποθήκη, δεν υπήρξαν άλλες υλικές ζημιές, καθώς η αποθήκη ήταν άδεια.

Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση της.

