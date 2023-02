Καρναβάλι - Πάτρα: Μέτρα επιτήρησης για το ντέρμπι των “αιωνίων”

Αχαΐα

Οι αρχές ασφαλείας γνωρίζουν ότι εξάπτονται τα οπαδικά πάθη, κι ως εκ τούτου, το «μαρκάρισμα» της Ασφάλειας Πάτρας στους συνδέσμους των δύο ομάδων, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα.

Ειδικός σχεδιασμός μέσα στο γενικό πλαίσιο καταρτίζεται από την Ασφάλεια της Πάτρας, για το γεγονός ότι το σαββατόβραδο της κορύφωσης των Καρναβαλικών εκδηλώσεων, στην Πάτρα, συμπίπτει με το ποδοσφαιρικό ντέρμπι των «αιωνίων» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στη λήψη «αθέατων» μέτρων επιτήρησης συγκεκριμένων προσώπων, που στο παρελθόν έχουν «πρωταγωνιστήσει» σε επεισόδια ή έχουν λάβει μέρος σε «καταδρομικές» επιθέσεις σε βάρος Γραφείων που διατηρούν οι Σύνδεσμοι Οπαδών, αλλά και σε κάψιμο οχημάτων, σπάσιμο βιτρινών καταστημάτων κ.λπ.

Οι εντολές στους αστυνομικούς είναι σαφείς: «Μηδενική ανοχή και αντιμετώπιση κάθε απόπειρας, για φασαρίες εν τη γενέσει τους, για να αποτραπεί η συνύπαρξη οπαδών με καρναβαλιστές και επισκέπτες».

