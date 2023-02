Αχαΐα

Πάτρα: Στρατιωτικοί πιάστηκαν με ναρκωτικά

Δεκάδες συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών σημειώθηκαν στην Πάτρα τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Καρναβαλιού.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, βρίσκονται δύο νεαροί ανθυπολοχαγοί του Στρατού που πιάστηκαν με ναρκωτικά. Ο ένας είχε 3,7 γραμμάρια κοκαϊνη και ο 24χρονος 1,8 γραμμάρια κάνναβη και δύο χάπια ecstasy και ο άλλος 24χρονος είχε πάνω του μία αντιασφυξιογόνο μάσκα την οποία είχε πάρει από στρατόπεδο της Χίου όπου υπηρετεί.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στο Στρατοδικείο Αθηνών.

