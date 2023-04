Πιερία

Πιερία: νεκρός μετά από σύγκρουση σε κολόνα

Δεύτερος νεκρός μέσα σε λίγες ώρες, από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε στύλο.

(εικόνα αρχείου)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, στην Κατερίνη.

Ο 56χρονος οδηγός αυτοκινήτου, έχασε τη ζωή του το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολόνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Παραλίας-Περίστασης.

Είναι το δεύτερο δυστύχημα σε λίγες ώρες, μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολόνα. Λίγο νωρίτερα, έχασε την ζωή του ένα παλικάρι στην Κρήτη.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του στην Ε. Ο. Περίστασης - Καλλιθέας του δήμου Κατερίνης και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2023