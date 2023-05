Λάρισα

Λάρισα: Ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι - Τραυματίας και ο πατέρας της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλό ατύχημα στην Λάρισα. Πως έγινε το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Υπό ποιες συνθήκες χτύπησε ο πατέρας της έφηβης, αφού το κορίτσι είχε πέσει από τον τρίτο όροφο.



Ασύλληπτο περιστατικό με διπλό ατύχημα συνέβη στη Λάρισα, με θύματα πατέρα και κόρη.

Γύρω στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης κατά πληροφορίες, ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Ο πατέρας του παιδιού, επιχειρώντας να σώσει την κόρη του, έπεσε και εκείνος από τις σκάλες και τραυματίστηκε.

Όλα έγιναν στην συνοικία των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, όπου στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βάσει των ίδιων πληροφοριών αμφότεροι μεταφέρονται τραυματισμένοι στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αδαμάντιος Μαντής: Αναβολή για 4η φορά στη δίκη του άτυχου πολίστα

Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα κοκαϊνης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι

Μπαρτσελόνα: Διπλό πάρτι τίτλου στη Βαρκελώνη (εικόνες)