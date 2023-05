Καρδίτσα

Εκλογές - Καρδίτσα: Συλλήψεις για εξαγορά ψήφων

Πρωτοφανές περισταατικό στην Καρδίτσα. Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων.

Πέντε συλλήψεις για εξαγορά ψήφων και άλλες παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου η ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχή της Καρδίτσας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση της αστυνομίας, οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους σταυρωμένα ψηφοδέλτια και χρηματικό ποσό για εξαγορά ψήφων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες, Σάββατο 20 Μαΐου 2023, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., σε περιοχή της Καρδίτσας, 5 ημεδαποί για παράβαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντός οχήματος ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, βρέθηκαν 197 Δελτία Ταυτότητας, Διαβατήριο, 2 φωτοαντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας καθώς και μία σακούλα με 114 κλειστούς φακέλους που έκαστος περιείχε κάρτα υποψήφιου Βουλευτή και 5 ψηφοδέλτια με «σταυρωμένο» το όνομα του συγκεκριμένου υποψήφιου.

Παράλληλα, στην κατοχή δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.060 ευρώ.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση, κατασχεθήκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα, καθώς από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για προσέγγιση ψηφοφόρων εντός οικισμού προκειμένου ψηφίσουν τον υποψήφιο Βουλευτή έναντι χρηματικού ποσού.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καρδίτσας».





