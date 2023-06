Κοζάνη

Ατύχημα σε λούνα παρκ - Κόπηκαν δύο βαγόνια από τρενάκι (εικόνες)

Εγκλωβίστηκαν γονείς και παιδιά σε ύψος περίπου δύο μέτρων. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο υπεύθυνος μηχανολόγος του παιχνιδιού.

Ατύχημα σε λούνα παρκ στο Δρέπανο Κοζάνης προκάλεσε χθες Κυριακή το απόγευμα αναστάτωση.



Ξαφνικά όλοι πάγωσαν όταν στο τρενάκι δύο βαγόνια αποκόπηκαν από το συρμό με αποτέλεσμα γονείς και παιδιά να εγκλωβιστούν σε ύψος περίπου δύο μέτρων.



Το παιχνίδι ευτυχώς δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αμέσως οι υπεύθυνοι απεγκλώβισαν τις οικογένειες που έμειναν επάνω στα βαγόνια. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.





Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του λούνα παρκ το ατύχημα έγινε καθώς άνοιξε μία ασφάλεια και βγήκε ο πυρος που συγκρατούσε τα βαγόνια.

Ο υπεύθυνος μηχανολόγος του παιχνιδιού μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε "ως κατά το στήσιμο και τον έλεγχο που έγινε στο παιχνίδι δεν είχε διαπιστωθεί καμία φθορά η βλάβη και θεωρεί πως πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος".

