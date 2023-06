Λευκάδα

Λευκάδα: Η στιγμή που ναυαγοσώστες ανασύρουν νεκρό το λουόμενο από τη θάλασσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που έκαναν οι ναυαγοσώστες μέσα στα τεράστια κύματα.

-





Εικόνες που καταγράφηκαν από την παραλία Κάθισμα στη Λευκάδα, δείχνουν τη στιγμή που ναυαγοσώστες προσεγγίζουν και ανασύρουν τη σορό του 50χρονου Ρουμάνου που ξέβρασε η θάλασσα το μεσημέρι του Σαββάτου (17/06).

Παρά τις προσπάθειές τους τα τεράστια κύματα και η απότομη παραλία στο Κάθισμα, δεν τους επέτρεψαν να κάνουν την περισυλλογή.





Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ το Λιμενικό είχε δώσει εντολή να πετάξει ελικόπτερο στην περιοχή ώστε να βοηθήσει, ένα μεγάλο κύμα έβγαλε τη σορό στην παραλία όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

πηγή: ilefkada.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενέργεια - επιδοτήσεις: Νέο πλαίσιο για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων

Ναυάγιο στην Πύλο: Συγκλονίζουν οι επιζώντες, σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Δράμα: Ο Δήμαρχος Δοξάτου σκοτώθηκε σε τροχαίο