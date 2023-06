Κορινθία

Κόρινθος: δημοτικό συμβούλιο έγινε... “ρινγκ” (βίντεο)

Ύβρεις και χειροδικίες οδήγησαν σε ένταση και διακόπηκε το δημοτικό συμβούλιο.

Ένταση επικράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, με τον τέως Δήμαρχο, Αλέκο Πνευματικό να βγαίνει εκτός εαυτού και να πιάνεται στα χέρια με πολίτες.

Όλα ξεκίνησαν, όταν το λόγο είχε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Πούρος, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά με το θέμα των γηπέδων Αντισφαίρισης στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κορίνθου "Μιλώντας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μου είπαν ότι είχε τάξει ο προηγούμενος δήμαρχος να πάρει το Corinthian Palace για να κάνει γλέντια, γάμους και βαφτίσεις". Ακολούθησε χαμός με τον κόσμο να ρωτάει "ποιός το είπε αυτό;" και ένα μέλος του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων να λέει "όποιος και να το είπε είναι μαλ..κας".

Στη συνέχεια, ο Αλέκος Πνευματικός βγήκε εκτός εαυτού, ρωτώντας επιτακτικά και χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι του κ. Πούρου "ποιός πο..στης το είπε αυτό;", με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να διακόπτει τη συνεδρίαση.

