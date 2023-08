Φθιώτιδα

Καμένα Βούρλα: 4χρονος παραλίγο να πνιγεί ενώ έτρωγε σουβλάκι

Το παιδάκι, συνοδεία περιπολικου και μηχανής της αστυνομίας διακομιστηκε στο Κέντρο Υγείας

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 4χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα που κόντεψε να πνιγεί ενώ έτρωγε σουβλάκι.

Σύμφωνα με το lamiareport, όλα έγιναν ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του, στο 1ο Θερινό Φεστιβάλ της Ιεράς Μητροπόλης Φθιώτιδος στο κατασκηνωτικό κέντρο «Η Αγία Αικατερίνη» στο χωριό Καινούργιο. Την ώρα που το παιδί έτρωγε σουβλάκι, του στάθηκε ένα κομμάτι στο λαιμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει ανάσα.

Αμέσως έτρεξαν να βοηθήσουν διασώστες και γιατροί που βρίσκονταν στο κατασκηνωτικό κέντρο, ενώ άμεση ήταν και η αντίδραση των αστυνομικών του ΑΤ Καμένων Βούρλων, που πήραν το παιδάκι και σε ελάχιστο χρόνο, συνοδεία μηχανής και με χρήση σειρήνων, το μετέφεραν με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, όπου του αφαίρεσαν την τροφή και το παιδί κατάφερε να επανέλθει.

