Κως: καταδίωξη λέμβου και διάσωση παράτυπων μεταναστών (εικόνες)

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα στο Αιγαίο, για ακόμη μια φορά, καθώς τα κυκλώματα διακίνησης παράτπυων μεταναστών συνεχίζουν το έργο τους.

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ της Λιμενικής Αρχής Κω, ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο πνευστό σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας.

Το εν λόγω σκάφος δεν ανταποκρίθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προσπάθησε να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ανωτέρω σκάφους, ενώ οι δέκα (10) αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα ν. Κω.

Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το εν λόγω ταχύπλοο σκάφος.

Σύλληψη τριών διακινητών στην Πύλο

Εν τω μεταξύ, σε σχέση με την διάσωση 49 ατόμων ανοιχτά της Πύλου, την Παρασκευή, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας που διενεργεί την προανάκριση, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ (Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων) συνελήφθησαν τρεις (03) εκ των 49 διασωθέντων αλλοδαπών (υπήκοοι Αιγύπτου), για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών κατά παράβαση του Ν. 3386/05 και του Ν. 4251/2014 (όπως ισχύουν), καθώς και των άρθρων 187 (Εγκληματική οργάνωση) και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο).

Η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Καλαμάτας, προβαίνει σε ανάλυση και επεξεργασία όλων των στοιχείων που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή των τριών συλληφθέντων σε λοιπές υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς επίσης και τη συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

