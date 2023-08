Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ληστεία σε ζαχαροπλαστείο με... σύριγγα

Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα και απείλησαν με σύριγγα την υπάλληλο. Αυξάνονται τα περιστατικά που ληστές απειλούν με αυτόν τον τρόπο για να αποσπάσουν χρήματα.

Ληστεία υπό την απειλή σύριγγας σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα μπούκαραν περίπου στις 16:15 σε ζαχαροπλαστείο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και με τη χρήση σύριγγας αφαίρεσαν 100 ευρώ.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

