Θεσσαλονίκη: Λήστεψε καφετέρια... υπό την απειλή σύριγγας

Πώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν το δράστη οι αστυνομικές αρχές.

Υπό την απειλή σύριγγας, 38χρονος λήστεψε το απόγευμα της Κυριακής κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ) στην οδό Μοναστηριού, στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας από το ταμείο 90 ευρώ.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από περιπολικό της Άμεσης Δράσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

