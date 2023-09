Έβρος

Φωτιά στον Έβρο: Προφυλακιστέοι οι τρεις “σερίφηδες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την προσωρινή κράτηση των τριών αυτόκλητων «σερίφηδων»γ ια το περιστατικό «σύλληψης» των 13 μεταναστών σε τρέιλερ αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελλειοδικών Αλεξανδρούπολης

-

Την προφυλάκιση των τριών αυτόκλητων «σερίφηδων» - ενός 45χρονου Αλβανού και δύο Ελλήνων - που συνελήφθησαν πριν από μερικές μέρες στον Εβρο, για το περιστατικό «σύλληψης» των 13 μεταναστών σε τρέιλερ, αποφάσισε πριν από λίγο το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελλειοδικών Αλεξανδρούπολης.

Την προηγούμενη εβδομάδα μετά την απολογία τους, είχε προκύψει διαφωνία μεταξύ Ανακρίτριας που ζητούσε την προφυλάκιση και της Εισαγγελέως που είχε αντίθετη άποψη. Έτσι βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό και σήμερα το τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο που συνεδρίασε από το πρωι, αποφάσισε οι τρεις Αλεξανδρουπολίτες να οδηγηθούν στην φυλακή.

Ο 45χρονος που ανέβασε και το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορείται και για οπλοφορία, οπλοχρησία, αλλά και για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Οι άλλες κατηγορίες είναι: Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια με ρατσιστικά κίνητρα σε συνδυασμό με αρπαγή με ρατσιστικά κίνητρα από κοινού και συναυτουργία και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ τον ιδιοκτήτη του οχήματος βαρύνει και η κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους έχουν αφεθεί οι 13 μετανάστες για την κατηγορία της απόπειρας εμπρησμού που τους είχε αποδοθεί.

Πηγή: evros-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής από το τέλος Σεπτεμβρίου

Φωτιά στην Δαδιά: 25 παράτυποι μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες

Εμπρησμοί σε βενζινάδικα: Σύλληψη αστυνομικού και φοιτητή