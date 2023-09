Ιωάννινα

Ιωάννινα: Ηλικιωμένος σκότωσε επίδοξο ληστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε ηλικιωμένο που σκότωσε άνδρα που τον απείλησε μέσα στο σπίτι του, με σκοπό να τον ληστέψει.

-

Ένας 71χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα Ιωαννίνων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο 71χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στη Χίνκα Ιωαννίνων, καθώς κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε μέσα στο σπίτι του έναν 35χρονο.

Όπως καταγγέλθηκε, ο 35χρονος μπήκε στο σπίτι του συλληφθέντα από ανασφάλιστο σημείο φορώντας κουκούλα, ενώ με μεταλλική ράβδο που είχε μαζί του, χτύπησε τον ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ηλικιωμένος τον απείλησε με περίστροφο που διατηρούσε στο σπίτι του προκειμένου να αποχωρήσει και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, όταν ο ημεδαπός επιχείρησε να τον πλήξει με σουγιά που έφερε μαζί του.

O ηλικιωμένος κατηγορείται και για παραβάσεις περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κατασχέθηκαν ένα περίστροφο μάρκας Wesson & Harrington, διαμετρήματος 0,32mm, ένας κάλυκας, τέσσερα φυσίγγια, μια μεταλλική ράβδος, ένας σουγιάς, μια κουκούλα και ένα ζεύγος γαντιών εργασίας.

Πηγή: typos-i.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)