Χανιά

Χανιά: Κακοποίηση σκύλου με καυστικό υγρό που του προκάλεσε εγκαύματα (εικόνες)

Συγκλονίζει η υπόθεση της κακοποίησης του άτυχου σκύλου και οι εικόνες πυο δόθηκαν στην δημοσιότητα. Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους δράστες τέτοιων πράξεων.

Ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης σκύλου καταγγέλλει η "Οργάνωση Προστασίας των Ζώων στα Χανιά". Σύμφωνα με την καταγγελία, εντοπίστηκε ένα σκυλάκι το οποίο έφερε μία τεράστια πληγή με σκουλήκια στην πλάτη. Άμεσα, άνθρωποι του δήμου, μετέφεραν το άτυχο ζώο στον κτηνίατρο ο οποίος διαπίστωσε πως άγνωστοι του έριξαν καυστικό υγρό στην πλάτη προκαλώντας του ένα τεράστιο έγκαυμα και πως εν συνεχεία το ζώο έμεινε για πολλές μέρες χωρίς βοήθεια. Ο αρμόδιος κτηνίατρος της οργάνωσης ξεκίνησε τη θεραπεία στο σκυλί ενώ αυτή τη στιγμή αναζητείται ένα σπίτι για να το φιλοξενήσει. Η οργάνωση ζητά τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ή των δραστών της πράξης. Τα Χανιά περιμένουν την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.

