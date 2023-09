Λάρισα

Λάρισα: Αγιασμός στα σχολεία με ακαθαρσίες και λάσπες (εικόνες)

Αγωνία ενόψει του αγιασμού στα σχολεία της Λάρισας. Τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Υπό τον φόβο, την αγωνία και αρκετές επιφυλάξεις και ενδοιασμούς θα στείλουν τα παιδιά τους στον σχολικό αγιασμό την ερχόμενη Δευτέρα οι γονείς της συνοικίας του ΑΤΑ. Μιας συνοικίας που «χτυπήθηκε» από την πλημμύρα και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ανάμεσα σ’ αυτά και ο αύλειος χώρος των δημοτικών και του νηπιαγωγείου της περιοχής, με τους γονείς να καταγγέλλουν τον “πλημμελή έως ανύπαρκτο καθαρισμό”, καθώς η λάσπη του είναι κάτι παραπάνω από ορατή ακόμη σε σημεία του.

Αναλυτικά η καταγγελία γονέων:

«Τη Δευτέρα, οι γονείς των μαθητών του 15ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, του 43ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας και του 19ου Νηπιαγωγείου Λάρισας στην περιοχή του ΑΤΑ, καλούνται να συνοδέψουν τα παιδιά τους στον καθιερωμένο αγιασμό.

Η περιοχή αυτή ήταν ανάμεσα στις πλημμυροπαθείς -από βοθρολύματα- περιοχές της Λάρισας.

Η κοινή αυλή των διδακτηρίων γέμισε με ακαθαρσίες από βόθρους.

Η Δημοτική Αρχή και οι Διευθύνσεις των Δημοτικών φρόντισαν να γίνει εσωτερικός καθαρισμός των σχολείων και απολύμανση. Πλημμελής, όμως, έως και ανύπαρκτος ήταν ο καθαρισμός σε πολλά σημεία του εξωτερικού χώρου. Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, η εταιρεία απολύμανσης μας επιβεβαίωσε ότι ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε απολύμανση στην αυλή, καθώς δεν υφίσταται απολύμανση πάνω σε λύματα, ενώ θα έπρεπε να έχει πλυθεί πρώτα επιμελώς όλος ο εξωτερικός χώρος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για καθαρισμό και απολύμανση εξωτερικών χώρων από τα πλημμυρικά φαινόμενα (Αρ. Πρωτ: Δ1 (δ)/ ΓΠ οικ. 47948) -με λύματα στη συγκεκριμένη περιοχή- και με δεδομένο ότι τα μικρά παιδιά δεν λαμβάνουν πάντα όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις υγιεινής, αγωνιούμε ως γονείς, φοβόμαστε και επιφυλασσόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας τη Δευτέρα στον αγιασμό.

Δυστυχώς, για τις Διευθύνσεις των σχολείων και προφανώς και για τον Δήμο -παρ’ όλα τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα- το πλύσιμο που έγινε ήταν επαρκές. Για εμάς, όμως, δεν είναι. Επιφυλασσόμαστε με κάθε νομικό μας δικαίωμα σε απόδοση ευθυνών για έκθεση σε κίνδυνο των παιδιών σε μολυσματικούς παράγοντες.

* Η καφέ λάσπη που φαίνεται στις φωτογραφίες είναι το λιωμένο περιεχόμενο των υπονόμων που επέπλεαν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα.

** Είναι ενδεικτική η φωτογραφία της βρύσης από όπου θα πίνουν νερό τα παιδιά.»

Δείτε τις φωτογραφίες από τον αύλειο χώρο των συστεγαζόμενων σχολείων: 15ου, 43ου Δημοτικών και 19ου Νηπιαγωγείου:

Ξεκινούν τα μαθήματα στα σχολεία της Θεσσαλίας τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Ξεκινούν τα μαθήματα στα σχολεία της Θεσσαλίας τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

Την έναρξη διεξαγωγής μαθημάτων για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 ανακοίνωσαν σήμερα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Το ΥΠΑΙΘΑ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την καθημερινή χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο υγειονομικών συνθηκών, οδικής προσβασιμότητας και απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης των προβλημάτων στις κτιριακές υποδομές.

Σταδιακά ολοκληρώνεται ο έλεγχος των 1.034 σχολικών μονάδων, καθώς πρωταρχικό μέλημα είναι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Με βάση τα έγγραφα των δήμων σχετικά με την καταλληλότητα και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων ευθύνης τους, προβλήματα παρουσιάζονται σε 28 από τις συνολικά 1.034 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (2,7%) και αφορούν 1.226 από τους συνολικά 90.181 μαθητές της Περιφέρειας Θεσσαλίας (1,36%)», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η λίστα που ακολουθεί μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις αποφάσεις των Δήμων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κατάσταση έχει ως ακολούθως:

Α. Θα μεταστεγαστούν προσωρινά σε κτίρια σχολικών μονάδων στον ίδιο ή σε όμορους δήμους και σε πρωινή βάρδια (εκτός δύο περιπτώσεων όπου ρητώς αναφέρεται απογευματινή βάρδια) οι παρακάτω σχολικές μονάδες ή τάξεις σχολικών μονάδων:

Η μεταφορά των μαθητών των παραπάνω σχολείων έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Β. Ακόμα, θα λειτουργήσει το «Ψηφιακό Σχολείο» για τους μαθητές όλων των βαθμίδων των χωριών Πουρί, Κισσός, Αγ. Δημήτριος και Ανήλιο του δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου της Μαγνησίας εξ’αιτίας δυσκολίων μετάβασης των μαθητών λόγω προβλημάτων του οδικού δικτύου.

«Το ΥΠΑΙΘΑ εξασφάλισε και θα παραχωρηθούν στις σχολικές μονάδες tablets για να χρησιμοποιηθούν από όλους τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν μαθήματα μέσω του ψηφιακού σχολείου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων θα σταλούν από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Γ. Οι μαθητές των οποίων οι οικογένειες έχουν μετακινηθεί λόγω των καταστροφικών συνεπειών της πλημμύρας, μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε σχολείο της περιοχής που τώρα κατοικούν. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αποστείλουν σχετικές οδηγίες στις Σχολικές Μονάδες. Είναι αυτονόητο πως οποιαδήποτε στιγμή καταστεί εφικτό να επιστρέψουν στον αρχικό τόπο κατοικίας τους, θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν σχολική μονάδα.

Το ΥΠΑΙΘΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους επιχειρούν να εξομαλύνουν όλα τα προβλήματα, ώστε να καταστήσουν εφικτή την ομαλή επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με τη μέγιστη ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα:

Οι έλεγχοι, εκτός από τα σχολικά συγκροτήματα, επεκτείνονται στους δρόμους που οδηγούν από και προς αυτά, ενώ θα έχουν απομακρυνθεί έως τη Δευτέρα οι πιθανές εστίες μόλυνσης κοντά στα σχολεία.

Στις περιοχές όπου με βάση τις εκθέσεις των υγειονομικών αρχών υπάρχει προβληματισμός για την ποιότητα του νερού, υπάρχει μέριμνα ώστε να παρέχεται στους/ις μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς εμφιαλωμένο νερό.

Επίσης υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα παιδιά, όπου χρειάζεται, να έχουν στη διάθεσή τους μάσκες προστασίας για πάσα χρήση και αντισηπτικά.

Θα υπάρξει μέριμνα για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών εντός του τρέχοντος σχολικού έτους. Αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Το ΥΠΑΙΘΑ δρομολόγησε τις διαδικασίες για την άμεση αντικατάσταση του κατεστραμμένου εκπαιδευτικού υλικού και σχολικού εξοπλισμού.

Τα σχολεία θα ανοίξουν με τους δασκάλους και τους καθηγητές να είναι έτοιμοι να στηρίξουν μαθησιακά αλλά και ψυχολογικά τους μαθητές. Ήδη, ειδικοί επιστήμονες έχουν μεταβεί στις πληγείσες περιοχές ώστε να παρέχουν την βοήθεια τους, όπου αυτή χρειαστεί.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή, προκειμένου να συνδράμει στο να λυθούν τα τελευταία προβλήματα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για 90.181 μαθητές και τους 11.500 εκπαιδευτικούς. Το ΥΠΑΙΘΑ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκονται διαρκώς στη διάθεση της σχολικής κοινότητας με στόχο την απρόσκοπτη έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Θεσσαλία.

Πηγή: onlarissa.gr

