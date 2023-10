Λάρισα

Λάρισα: Απόπειρα βιασμού 14χρονης σε πάρκο

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 25χρονος. Οι κραυγές απόγνωσης του κοριτσιού και το ζευγάρι που την έσωσε.

Στιγμές τρόμου έζησε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λάρισα μία ανήλικη, η οποία έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού.

Το συμβάν έγινε κατά πληροφορίες του onlarissa.gr στην περιοχή του πάρκου του Χατζηχαλάρ, όταν η 14χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι της, δέχθηκε επίθεση από έναν 25χρονο που αποπειράθηκε να την βιάσει.

Η ανήλική άρχισε να φωνάζει και ευτυχώς πρόστρεξε σε βοήθεια ένα ζευγάρι, ενώ ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο 25χρονος προσήχθη και συνελήφθη για τα περαιτέρω.

