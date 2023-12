Αρκαδία

Καλάβρυτα: Τραυματισμένος βρέθηκε ο αγνοούμενος κυνηγός

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι είναι τραυματισμένος, σημαίνοντας "συναγερμό" στις Αρχές και στην τοπική κοινωνία.

Σώος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα, ο 65χρονος κυνηγός του οποίου είχαν χαθεί τα ίχνη, από το μεσημέρι της Δευτέρας,στα Καλάβρυτα. .

Ο 65χρονος εντοπίστηκε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο χωριό Καλλιφώνιο.

Ο άνδρας είχε τραυματιστεί και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Καλαβρύτων. Στην μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, διασωστικός σκύλος της 6ης ΕΜΑΚ και ομάδα Σ.μη.Ε.Α.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρει:

"Μεσημεριανές ώρες σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2023, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για αναζήτηση άνδρα στην ευρύτερη περιοχή Κούτελη Αχαΐας. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από πυροσβέστες της Π.Υ. Καλαβρύτων, της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. με διασωστικό σκύλο, της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. καθώς και της Ομάδας Σ.μηΕ.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας. Μετά από έρευνες, απογευματινές ώρες σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2023, εντοπίστηκε τραυματισμένος ο άνδρας, πλησίον του οικισμού Καλλιφώνι Αχαΐας, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β".

