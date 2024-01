Ηλεία

Ηλεία: Χείμαρρος παρέσυρε αυτοκίνητο - Αγνοούνται οι επιβάτες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστών στην περιοχή.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ηλείας μετά από πληροφορία, πως αυτοκίνητο παρασύρθηκε με τους επιβαίνοντες από φουσκωμένο χείμαρρο, στο χωριό Πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, όπου επικρατεί κακοκαιρία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, όλες οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ κινούνται προς αυτή την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν το όχημα και τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτό.

Το αυτοκίνητο, πιθανότατα ΤΑΧΙ, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτό επέβαιναν ο οδηγός και ακόμη ένα άτομο.

Μάλιστα, η υπερχείλιση των ρεμάτων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους καθώς απειλεί σοβαρά τα σπίτια στο Πλουτοχώρι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τον εντοπισμό των αγνοουμένων κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, από την Π.Υ. Πύργου, το Π.Κ. Κρεστένων, το Π.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας και η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό I.X.E. οχήματος με επιβαίνοντες, το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – παρασύρθηκε από ορμητικά νερά χειμάρρου, στην περιοχή Πλουτοχώρι, του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, από την Π.Υ.… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 15, 2024

