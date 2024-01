Ηλεία

Κακοκαιρία - Ηλεία: Έρευνες για τον σύντροφο της νεκρής γυναίκας (εικόνες)

Συνεχίζονται οι έρευνες για το εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου, που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας Πλουτοχώρι της Ηλείας, για τον εντοπισμό του οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Οι έρευνες των ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ, αλλά και των πυροσβεστών, θα συνεχιστούν στον χείμαρρο της Κόβιτσας, όπου η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσε, καθώς και προς την περιοχή του ποταμού Αλφειού.

(Πηγή εικόνων: Γιώργος Παυλάκης/ onairnews.gr)

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί βρέθηκε η σορός της 38χρονης γυναίκας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, ενώ λίγο πιο μακριά είχε εντοπιστεί και το όχημα.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε το αυτοκίνητο από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πλουτοχωρίου, Μιχάλης Μπιρλής, δήλωσε ότι οι κάτοικοι του χωριού έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την υπερχείλιση του ποταμού. «Το ποτάμι όταν βρέχει πλημμυρίζει. Έχουμε χρόνια αυτό το πρόβλημα. Είχαν φτιάξει παλιά ένα μικρό γεφύρι, ξεχείλιζε από πάνω, το γκρέμισαν και έφτιαξαν καινούργιο».

Για τον 45χρονο Νίκο, τον οδηγό του οχήματος που δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, είπε πως ήταν έμπειρος οδηγός, αναφέροντας ότι «Ήταν αγαπητό παιδί στο χωριό, πολύ δραστήριος. Πως την πάτησε έτσι δεν μπορώ να καταλάβω». Στην συνέχεια, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα που το όχημα παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο, λέγοντας μεταξύ άλλων, ότι «Πέρασε μία κοπέλα από μπροστά, ίσα ίσα που πρόλαβε, γιατί αυτά είναι δευτερόλεπτα που ανεβαίνει η στάθμη. Αυτός πήγε να περάσει, έφυγε στην άκρη. Εκείνη τη στιγμή είχε 30 πόντους νερό, μπορούσε να πεταχτεί έξω και να φύγει. Τα παιδιά τους φώναζαν να φύγουν. Παίρνανε τηλέφωνο, λέγανε «βοήθεια», «φευγάτε, φύγετε». Αποτέλεσμα; Παίρνω την Πυροσβεστική και λέω «γρήγορα ένα πυροσβεστικό κι έναν εργάτη να τραβήξει το αυτοκίνητο». Βλέπουμε ακόμα πιο πολλά νερά, την ώρα που ερχόταν το πυροσβεστικό, το σήκωσε το αυτοκίνητο και το πήγε κάτω, βάρκα με αναμένα τα στοπ από πίσω. Μετά έγινε το μοιραίο».





