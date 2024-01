Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Ο ΕΕΣ στις έρευνες για τον αγνοούμενο στον Αχελώο (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμβάλει στον εντοπισμό 28χρονου αγνοούμενου στην Κατοχή Μεσολογγίου, ο οποίος πήγε για ψάρεμα και έκτοτε η τύχη του αγνοείται.

Πεζοπόρο Τμήμα εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), με ειδικότητα στα ορμητικά νερά, επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στον Αχελώο για τον εντοπισμό 28χρονου αγνοούμενου στην Κατοχή Μεσολογγίου, ο οποίος πήγε για ψάρεμα και έκτοτε η τύχη του αγνοείται.

Οι έμπειροι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ε.Ε.Σ, έχοντας στη διάθεσή τους ναυαγοσωστική λέμβο, drone και ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, πάντοτε σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, θα συνεχίσουν τις έρευνες στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.

