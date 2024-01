Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Αχελώος: Αγωνία διαρκείας για τον αγνοούμενο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το θρίλερ για τον εντοπισμού του αγνοούμενου άνδρα στον Αχελώο.

-

Συνεχίζεται το “θρίλερ” της εξαφάνισης του νεαρού άνδρα στον ποταμό Αχελώο.

Δίχως αποτέλεσμα σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν και οι σημερινές έρευνες από την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας , προκειμένου να βρεθεί ο νεαρός άνδρας που αγνοείται στον ποταμό Αχελώο, από το Σάββατο.

Η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε και συμμετέχει στις έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα ελέγχθηκαν πάνω από 12 με 13χλμ τμήμα του ποταμού.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου (εικόνες)

Μαρινάκης: Τα F-35, οι αγρότες και οι καταλήψεις στο προσκήνιο

Γνωστός τράπερ κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε αντίζηλό του