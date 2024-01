Λάρισα

Λάρισα: Τζάμι προσγειώθηκε στο κεφάλι ανηλίκου

Το κομμάτι του γυαλιού που έσπασε στο έδαφος, έκοψε στο πόδι και έναν συμμαθητή του παιδιού που περπατούσε δίπλα του.

Ενα κομμάτι τζάμι που αποσπάστηκε από εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο στην Λάρισα, παραλίγο να προκαλούσε τραγωδία αφού προσγειώθηκε στο κεφάλι διερχόμενου 17χρονου μαθητή που περνούσε από το σημείο. Μάλιστα το κομμάτι του γυαλιού που έσπασε στο έδαφος, έκοψε στο πόδι και έναν συμμαθητή του παιδιού που περπατούσε δίπλα του.

Ο νεαρός που τραυματίστηκε γλύτωσε τα χειρότερα επειδή όπως δήλωσε η μητέρα του φορούσε κουκούλα.

Το παιδί επισκέφθηκε τον οικογενειακό γιατρό ενώ η μητέρα του προχώρησε σε καταγγελία στο δήμο Λαρισαίων, με την πολεοδομία να την ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα έπρεπε να είχε γκρεμιστεί από καιρό.

Η μητέρα που σκέφτεται να στραφεί κατά παντός υπευθύνου, καλεί τους διερχόμενους να είναι προσεκτικοί για να μην υπάρξουν και άλλοι τραυματισμοί.

Καλό θα είναι οι υπηρεσίες του δήμου πριν υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα, να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των διερχόμενων περαστικών.

