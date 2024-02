Αιτωλοακαρνανία

Εμπεσός: Εισέβαλε σε σχολείο και επιτέθηκε σε μαθήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της επίθεσης.

-

Σήμερα, στις 27 Φεβρουαρίου 2024, σημειώθηκε ένα θερμό επεισόδιο στο Γυμνάσιο – Λύκειο Εμπεσού, που προκάλεσε σοκ και ανησυχία στην τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του e-maistros.gr περίπου στις 11:30 π.μ., μια 25χρονη γυναίκα εισέβαλε στην αίθουσα της Γ΄ Γυμνασίου, όπου είναι μαθητής ο αδελφός της, και άρχισε να προκαλεί αναστάτωση και αναταραχή. Αν και οι λεπτομέρειες των αιτιών της εισβολής της είναι ακόμα ασαφείς, φαίνεται ότι η κατάσταση εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο όταν η γυναίκα επιτέθηκε σε μια μαθήτρια παρουσία του αδελφού της.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, η μαθήτρια τραυματίστηκε και αμέσως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σε μια ταχεία αντίδραση, οι αστυνομικές αρχές του ΑΤ Εμπεσού κατάφεραν να συλλάβουν την 25χρονη γυναίκα λίγη ώρα μετά το επεισόδιο. Παραμένει να διερευνηθούν οι ακριβείς κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την ανησυχητική επίθεση σε ένα σχολικό περιβάλλον.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών βρίσκονται σε σοκ μετά το περιστατικό και αναμένουν περαιτέρω ενημέρωση από τις αρχές του σχολείου και την αστυνομία σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για την προστασία των μαθητών στο μέλλον.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν