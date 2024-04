Ηράκλειο

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνώθηκε 18χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Πως συνέβη το ατύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματοσμό του 18χρονου.

Τροχαίο ατύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 18χρονου, σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 8-4-2024 επί της οδού Μαυσώλου στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Ο 18χρονος που φέρεται να κινούνταν ανάποδα σε μονόδρομο, συγκρούστηκε με ΙΧ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε διασωληνωμένο στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου.

