Ηράκλειο: Είχε γίνει η...σκιά της πρώην του

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε άνδρα τον οποίον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του.

Ένας 36χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη κοπέλα ανέφερε ότι ο άνδρας, μετά τον χωρισμό τους, την ακολουθούσε παντού, έχοντας γίνει η... σκιά της και έφτανε μέχρι το σπίτι της, προκαλώντας την ανησυχία και φόβο.



Μετά από αλλεπάλληλες ενοχλήσεις, η κοπέλα κατήγγειλε τον άνδρα στις Αρχές, ο οποίος και συνελήφθη.

Πηγή: neakriti.gr

