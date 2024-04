Φθιώτιδα

Λαμία: Μαθητής τραυματίστηκε σε κλειστό σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας ανήλικος που έκανε βόλτα σε σχολείο της Λαμίας κατέληξε στο νοσοκομείο της περιοχής.

-

Η βόλτα ενός 17χρονου μαθητή το βράδυ της Κυριακής (28/4) κατέληξε σε ένα δυσάρεστο συμβάν με τον τραυματισμό του στο πόδι εντός κλειστού χώρου στο 1ο Λύκειο Λαμίας.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 21:15’ και σύμφωνα με μαρτυρίες ο νεαρός βρέθηκε χτυπημένος εντός περιφραγμένου χώρου, που φυλάσσει το προαύλιο από την στέγη του Γυμναστηρίου, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση.

Μετά την πτώση του όμως και τον τραυματισμό του στο πόδι, το παιδί δεν μπορούσε να πηδήσει από τα κάγκελα και για βοήθεια ειδοποιήθηκε πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Δύο πυροσβεστικά οχήματα και ισάριθμα ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας, με τους διασώστες να κόβουν τελικά μέρος της εσωτερικής πόρτας για τον απεγκλωβισμό του και τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν γείτονες, καθημερινά δεκάδες παιδιά από όλη τη Λαμία, πηδάνε τα κάγκελα και βρίσκονται στο σημείο. Η Διεύθυνση του σχολείου έχει λάβει μέτρα για όλα τα επικίνδυνα σημεία με υψηλά κάγκελα, αλλά αυτά δεν αποτελούν εμπόδιο σε νεαρούς που έχουν στέκι τόσο το συγκρότημα του 1ου Λυκείου - Γυμνασίου, όσο και του 4ου.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μπουράκ Ακτσαπάρ: Στον ΟΗΕ ο έως τώρα υπεύθυνος για τα ελληνοτουρκικά

Κρήτη: Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά

Κικίλιας για εξ'αμελείας εμπρησμό: Οι ποινές πλέον είναι πολύ σημαντικές