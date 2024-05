Μαγνησία

Πήλιο: Φωτιά στο Μούρεσι

"Συναγερμός" σήμανε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενάέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μούρεσι Μαγνησίας, στο Πήλιο, ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές από την γύρω περιοχή, ενώ με το πρώτο φωτις της ημέρας ενεργοποιήθαν και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της περιοχής, Νίκο Καμπούρη, οι επίγειες δυνάμεις έχουν κατορθώσει να αποτρέψουν την σημαντική εξάπλωση της φωτιάς, η οποία καίει και τμήμα δάσους.

Πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρουν ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί σπίτια.

Έχουν κινητοποιηθεί 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.





