Κόσμος

Η Stefania Trapani στον ΑΝΤ1 για τα έκτακτα μέτρα στην Ιταλία, λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Σε απευθείας μετάδοση, η δημοσιογράφος του SKY TG 24 μεταδίδει τις εξελίξεις από την χώρα που μετρά περισσότερους από 100 νεκρούς.