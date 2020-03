Κόσμος

Κορονοϊός: 16χρονος ασθενής στην Αυστραλία

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να κλείσει το Γυμνάσιο αρρένων όπου φοιτά ο έφηβος.

Οι αρχές της Αυστραλίας έδωσαν εντολή για πρώτη φορά να κλείσει σχολείο σήμερα, καθώς 16χρονος μαθητής που φοιτά σε αυτό έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας Σκοτ Μόρισον προειδοποίησε ότι το κόστος της περίθαλψης των ασθενών ενδέχεται να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (589 εκατ. ευρώ).

Ο Μόρισον είπε πως προέτρεψε με επιστολή του τις πολιτειακές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ένα ταμείο ειδικού σκοπού με διαθέσιμα κεφάλαια ύψους 1 δισεκ. δολαρίων Αυστραλίας για να χρηματοδοτηθεί η περίθαλψη των ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2, προειδοποιώντας πως το ποσό αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί ότι δεν επαρκεί.

Οι αυστραλιανές υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει 60 κρούσματα του κοροναϊού και δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19, καθώς η κυβέρνηση του Μόρισον δυσκολεύεται ολοένα περισσότερο να περιορίσει την εξάπλωση της επιδημίας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας εκτιμούσε στα τέλη του Φεβρουαρίου πως είναι πιθανή παγκόσμια πανδημία. Σήμερα, αναφέρθηκε στα πιθανά κόστη της περίθαλψης των ασθενών για πρώτη φορά.

«Η εκτίμησή μας (...) αυτή τη στιγμή είναι πως [το κόστος] θα μπορούσε να φθάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας. Ελπίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό. Αλλά ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο», είπε ο Μόρισον.

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι φορείς του κοροναϊού μολύνθηκαν στο εξωτερικό, η ασθένεια πλέον εξαπλώνεται μέσα στη χώρα.

Ένας 16χρονος μαθητής στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, προστέθηκε στον κατάλογο των κρουσμάτων. Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας έδωσε εντολή να κλείσει το γυμνάσιο αρρένων όπου φοιτά, το Epping Boys High School, στο βόρειο τμήμα της πόλης, για τουλάχιστον μία ημέρα. Υγειονομικοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τους σχεδόν 1.200 μαθητές και εκπαιδευτικούς του να τεθούν σε απομόνωση τουλάχιστον ως το Σαββατοκύριακο.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας αναμένεται εξάλλου να δώσει στη δημοσιότητα σύντομα στοιχεία για το πακέτο τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που ετοιμάζει για να αμβλυνθεί το πλήγμα της επιδημίας στην οικονομία.