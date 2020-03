Κοινωνία

Κορονοϊός: Μέτρα στα πλοία – Δρομολόγια μόνο για μόνιμους κατοίκους

Τι προβλέπει απόφαση του Γιάννη Πλακιωτάκη για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τι θα γίνει με την τροφοδοσία.

Μέτρα για την ελαχιστοποίηση της μετακίνησης επιβατών προς τα νησιά ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης

Τη λήψη μέτρων για την ακτοπλοΐα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά σε συνέχεια των ισχυρών συστάσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών θα επιτρέπεται η κίνηση με τα πλοία της ακτοπλοΐας των μονίμων κατοίκων, των μέσων που απαιτούνται για την τροφοδοσία των νησιών, ενώ θα επιτρέπεται και η επιστροφή όσων θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά.

Αναμένεται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων όπου θα ορίζεται αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής, οι περιορισμοί αλλά και οι εξαιρέσεις.

Ειδικότερα στο μήνυμα του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, τονίζει τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της πανδημίας του COVID 19. Το βασικό μήνυμα είναι "Μένουμε σπίτι" και περιορίζουμε, στις απολύτως αναγκαίες, τις μετακινήσεις μας ώστε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους συμπολίτες μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολίτικης Προστασίας κ. Χαρδαλιά, από τις 6 το πρωί της 21ης Μαρτίου 2020, επιτρέπεται η μετάβαση στα νησιά με πλοία της ακτοπλοΐας ΜΟΝΟ των μόνιμων κατοίκων τους. Τα όποια δρομολόγια εκτελούνται λοιπόν αφορούν μόνιμους κατοίκους για τους απολύτως αναγκαίους λόγους και την τροφοδοσία των νησιών καθώς κι εκείνους που θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τους κατοίκους των νησιών μας. Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, Όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου κάποιος πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί. Δείχνουμε λοιπόν κοινωνική υπευθυνότητα. Εμποδίζουμε την εξάπλωση της πανδημίας. 'Μένουμε σπίτι"», καταλήγει ο κ. Πλακιωτάκης.