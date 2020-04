Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: ελπίζουμε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας θα μας βοηθήσει με τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο πρύτανη του ΕΚΠΑ, δήλωσε ότι η χώρα μας τα έχει πάει εξαιρετικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά απαιτείται η συνεχής προσήλωση στην τήρηση των μέτρων.