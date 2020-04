Πολιτική

Απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν μυστικές επιχειρήσεις της ΜΙΤ στην Ελλάδα

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας ερευνητικής δημοσιογραφίας NordicMonitor, που υπογράφει Τούρκος δημοσιογράφος.

Σταθερή είναι τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της Τουρκίας να συγκεντρώσει στοιχεία για τους αντικαθεστωτικούς οπαδούς του αυτοεξόριστου κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν, που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.

Αυτό επισημαίνουν στην “Καθημερινή” πρώην και νυν αξιωματούχοι των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας ερευνητικής δημοσιογραφίας Nordic Monitor, που υπογράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποσκούρτ.

Το δημοσίευμα έχει τίτλο «απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν μυστικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στην Ελλάδα» και δεν πέρασε απαρατήρητο από τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Επικαλούμενος διαβαθμισμένα έγγραφα των τουρκικών αρχών για την περίοδο 2018-2019, ο δημοσιογράφος επισημαίνει ότι πράκτορες της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ πραγματοποίησαν μυστικές επιχειρήσεις για να συγκεντρώσουν ή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία οπαδών του Φετουλάχ Γκιουλέν, που έμεναν σε κέντρα υποδοχής προσφύγων στην Ελλάδα.

Τα επίμαχα έγγραφα αφορούν την υπόθεση μιας εκπαιδευτικού, που εργαζόταν σε σχολείο γκιουλενιστών στην Τουρκία και κατέφυγε στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Το ίδιο δρομολόγιο έκαναν σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις πάνω από 10.000 Τούρκοι υπήκοοι, που θεωρήθηκαν ή πράγματι ανήκαν στο δίκτυο του Γκιουλέν. «Παρότι είναι ευρέως γνωστό ότι η ΜΙΤ πραγματοποιεί μυστικές έρευνες στην Ελλάδα, το έγγραφο είναι μια σπάνια απόδειξη που επιβεβαιώνει τις επιχειρήσεις της σε ξένο έδαφος», σημειώνει ο δημοσιογράφος.

Αστυνομική πηγή που μίλησε στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, σχολίασε ότι η Τουρκία άλλοτε μέσω των επίσημων αστυνομικών διαύλων, όπως η Interpol και άλλοτε μέσω πολιτικών και διπλωματικών καναλιών ζητούσε μέχρι πρόσφατα να μάθει τα στοιχεία των υπηκόων της που κατέθεσαν αίτημα ασύλου στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι του 2016. Οι ελληνικές αρχές, επικαλούμενες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν κοινοποίησαν τα στοιχεία. Ούτε επέτρεψαν την είσοδο στα κέντρα κράτησης στους Τούρκους αξιωματούχους που, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας, βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγους μήνες εγκατεστημένοι στο Ανατολικό Αιγαίο.

Άλλη πηγή ενημέρωσης σχολίασε ότι οι πιέσεις των τουρκικών αρχών εντάθηκαν έπειτα από περιστατικά όπως η φυγή Τούρκων διπλωματών και στρατιωτικών ακολούθων, που υπηρετούσαν στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα. «Ατομα που ταξίδευαν από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα ή το καλοκαίρι με απευθείας πτήσεις τσάρτερ σε νησιά του Αιγαίου επιτηρούνταν, καθώς υπήρχαν υπόνοιες και ερωτήματα για τον ακριβή λόγο της επίσκεψής τους στην Ελλάδα» αποκάλυψε.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρατηρούν ότι οι Τούρκοι αιτούντες άσυλο –αντίθετα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα– δεν κρατούνταν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους μετανάστες. Αντίθετα, οδηγούνταν σε αστυνομικά τμήματα έως ότου ολοκληρωθεί η εξέτασή τους από κλιμάκια της ΕΥΠ και η επίσημη καταγραφή τους από την Αστυνομία και τις υπηρεσίες ασύλου. Δεν αποκλείουν, ωστόσο, πράκτορες της ΜΙΤ να έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Προ ενός έτους εξάλλου στον τουρκικό Τύπο είχαν δημοσιευθεί φωτογραφίες ηγετικού στελέχους του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν, του σπιτιού όπου διέμενε στην Αγία Παρασκευή ακόμα και της πινακίδας του αυτοκινήτου με το οποίο κυκλοφορούσε.