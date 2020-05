Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης προκαταβολής φόρου (βίντεο)

Για το πακέτο μέτρων στον χώρο της εστίασης μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, καθώς και για τα μέτρα που εξετάζονται για τους πληττόμενους δανειολήπτες.

Για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον χώρο της εστίασης από την κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και για την στήριξη των δανειοληπτών που επλήγησαν μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Όπως είπε ο υφυπουργός τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης είναι μεγάλα, ωστόσο όπως είπε θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ανακοινωθεί το πρόγραμμα στήριξης στο οποίο θα ενισχύει, όπως είπε την απασχόληση.

Παράλληλα, τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν τα καταστήματα που δεν έχουν εξωτερικό χώρο, προκειμένου να λειτουργήσουν. Άλλο μεγάλο θέμα είναι στο κομμάτι του καφέ, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στον καφέ

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις και προτάσεις, ενώ όπως είπε αυτή την στιγμή η κυβέρνηση εξετάζει το πακέτο στήριξης για την εστίασης, το οποίο χαρακτήρισε «δύσκολο κομμάτι».

Επίσης, ο Υφυπουργός Οικονομικών αποκάλυψε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Σχετικά με τον τουρισμό είπε πως «είναι ανάγκη να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί ο τουρισμός για να ενισχύσουμε εκεί την εργασία και κυρίως στα νησιά»

Σημείωσε ακόμα πως αυτοί που θα επηρεαστούν από την παρακράτηση του φόρου είναι ένα μικρό κομμάτι των πολιτών, γιατί σε ένα μεγάλο κομμάτι, όπως είπε ο φόρος έχει παρακρατηθεί .

«Το κράτος κράτησε όρθια ολόκληρη την κοινωνία σε αυτή την φάση για να μπορεί να να λειτουργήσει και τους πολίτες να έχουν ένα εισόδημα» ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης σημειώνοντας πως «θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει γιατί το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε νέο κύμα».

Σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι τον Ιούλιο και όπως είπε «μετά θα υπάρχει πρόγραμμα για όσους έχουν πληγεί από την κρίση, το οποία θα καλύψει έναν σημαντικό αριθμό δανειοληπτών», ενώ αποκάλυψε ότι «θα υπάρξουν κάποια κριτήρια για κάλυψη μέρους της δόσης τους.

Τέλος, ανέφερε ότι θα υπάρξει νέο πτωχευτικό δίκαιο για ανθρώπους που για χρόνια είχαν πρόβλημα. Ωστόσο σημείωσε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες στην Βουλή όπου θα παρουσιαστεί ολόκληρο το πακέτο στήριξης.

Εν τω μεταξύ, αναστολή λειτουργίας μέχρι το τέλος του έτους ζητούν οι επιχειρηματίες εστίασης. Ο Ν. Νυφούδης, επιχειρηματίας στην Θεσσαλονίκη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα για τα προβλήματα στον χώρο της εστίασης. ?