Κοινωνία

Κορονοϊός: θετική προϊσταμένη στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”

Ποια η κατάσταση της γυναίκας. Αρνητικά τα τεστ όλου του προσωπικού στον Ευαγγελισμό.

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για προϊσταμένη τμήματος του νοσοκομείου, η οποία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της διοίκησης του νοσοκομείου, η γυναίκα βρέθηκε θετική σε προληπτικό έλεγχο που έγινε στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να κλείσει μία κλινική κορονοϊού λόγω έλλειψης ασθενών. Η ίδια είναι εντελώς συμπτωματική, κάτι που δείχνει την επικινδυνότητα μετάδοσης του ιού.

Όλο το προσωπικό της κλινικής (30 άτομα) τέθηκε σε επταήμερη καραντίνα, ενώ πραγματοποιήθηκαν τεστ, τα οποία όμως βγήκαν αρνητικά. Τα τεστ, ωστόσο, θα συνεχιστούν με την επιστροφή του προσωπικού από την καραντίνα.