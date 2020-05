Κοινωνία

Κορονοϊός: Τι αλλάζει στις 11 Μαΐου για σχολεία, μαγαζιά και ταξίδια με πλοίο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο δεύτερο στάδιο επιστροφής στην κανονικότητα μπαίνει η χώρα. Ποια καταστήματα ανοίγουν. Τι ισχύει για τις μετακινήσεις στα νησιά . "Ποδαρικό" για την Γ' Λυκείου.

Στο δεύτερο στάδιο επιστροφής στην κανονικότητα μπαίνει η χώρα από αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου, καθώς επαναλειτουργούν επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αλλά και επιχειρήσεις, ενώ θα επιτρέπεται και η μετακίνηση εργαζομένων στα νησιά. Παράλληλα, επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές της Γ Λυκείου.

Πιο αναλυτικά:

Από την Δευτέρα 11 Μαίου, στο δεύτερο στάδιο δηλαδή της επανεκκίνησης της οικονομίας, επανέρχονται στην εργασία τους 155.962 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργαζομένων που ετέθησαν σε αναστολή λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεων τους. Επίσης, επαναλειτουργούν 66.010 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25% των επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλη η λειτουργία τους. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας.

Επίσης, επιτρέπεται, από αύριο, Δευτέρα, η μετακίνηση προς τα νησιά, και μεταξύ των νησιών, των ιδιοκτητών και των εργαζομένων μόνο σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από τις 11 Μαΐου, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως διευκρινίζεται, οι ανωτέρω μετακινήσεις επιτρέπονται, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη.

Τέλος, «ποδαρικό» στα σχολεία κάνουν αύριο, Δευτέρα, οι μαθητές της Γ' λυκείου, που επιστρέφουν στα θρανία τους μετά την αναστολή λειτουργίας των μαθημάτων στις 11 Μαρτίου 2020, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Το άνοιγμα των σχολείων δεν θα θυμίζει τις συνηθισμένες εικόνες μίας «πρώτης ημέρας στο σχολείο», αφού η λειτουργία των σχολικών μονάδων περνάει πλέον από... πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ διαπερνά όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες, προκειμένου η επιστροφή στην όποια κανονικότητα επιτρέπουν οι συνθήκες, να γίνει το δυνατόν ομαλότερα.