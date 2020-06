Πολιτική

Πέτσας: Αν χαλαρώσουμε με τον κορονοϊό θα το πληρώσουμε

"Δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία", ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Έχουμε αρκετά βήματα ακόμη να διανύσουμε στη γέφυρα προς τη νέα κανονικότητα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μιλώντας για τις εξελίξεις με τον κορονοϊο στη χώρα μας.

«Ας μη χαλαρώσουμε. Αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε», τόνισε. «Έναν μήνα μετά την άρση του lockdown η επιδημιολογική εικόνα της χώρας παραμένει καλή. Δε μας εφησυχάζει όμως. Δεν τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Στρέφουμε την προσοχή μας με την ίδια ένταση τόσο προς τα μέσα όσο και προς τα έξω. Στο εσωτερικό εκμεταλλευτήκαμε αυτό το χρονικό διάστημα για να πολλαπλασιάσουμε τα τεστ για τον κορονοϊό. Ήδη τα τεστ έχουν ξεπεράσει τις 226.000 μέχρι σήμερα. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές με βαρύ επιδημιολογικό φορτίο όπως στην περιοχή της Ξάνθης όπου τις τελευταίες μέρες έγιναν 3.013 τεστ και από αυτά τα τεστ ανιχνεύθηκαν 29 κρούσματα από τα οποία τα περισσότερα ήταν χωρίς συμπτώματα.

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό μέχρι τις 15 Ιουνίου, εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε καθολικά τεστ για όλες τις πτήσεις. Από τους εκτεταμένους αυτούς ελέγχους εντοπίστηκαν 30 κρούσματα σε 1.300 τεστ διαφόρων πτήσεων από το εξωτερικό. Αντιλαμβανόμαστε από αυτά τα μεγέθη ότι η εξέλιξη της πανδημίας κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα. Παραμένουμε όμως σε εγρήγορση. Ετοιμαζόμαστε τώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα που είναι το άνοιγμα των εποχιακών καταλυμάτων και των πυλών της χώρας στους επισκέπτες της».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από τις 15 Ιουνίου θα υποδεχόμαστε τουρίστες από αεροδρόμια που βρίσκονται στη λίστα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροπορίας με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Από την ίδια μέρα πέρα από το αεροδρόμιο της Αθήνας, επαναρχίζουν οι πτήσεις και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ενώ από την 1η Ιουλίου ανοίγουν όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

«Συνεχίζουμε στο δρόμο για την επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας ακολουθώντας τον ίδιο γνώμονα που μας έφερε ως εδώ: άμυνα στην πανδημία και επίθεση στην οικονομία. Η υγεία και η ασφάλεια για όλους, για τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού, για τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών και βεβαίως για τους επισκέπτες μας αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα. Δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει όπου και όποτε χρειαστεί» συμπλήρωσε ο κ. Πέτσας

"Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ίδιο με το περσινό "

Μάλιστα, συνεχίζοντας την ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι «αυτό το τριήμερο που πέρασε δεν ήταν μόνο το πρόστιμο και οι κυρώσεις σε γνωστό χώρο διασκέδασης στη Μύκονο αλλά και η διενέργεια 259 ελέγχων σε Αττική και Θεσσαλονίκη οι οποίοι κατέγραψαν 54 παραβάσεις και επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 24.600 ευρώ. Καθώς η χώρα ανοίγει τις πύλες της στον κόσμο για το ολοκληρωμένο σχέδιο θωράκισης του τουρισμού μας από πιθανά εισαγόμενα κρούσματα του κορονοϊού θα υπάρξουν τα επόμενα 24ωρα λεπτομερείς ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».

Και τόνισε: «Ξέρουμε όλοι - και θέλουμε να το ξέρουν και οι επισκέπτες μας - ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ίδιο με το περσινό. Θα συνδυάζει τη λογική που επιβάλλουν οι καιροί, με το αίσθημα της ευτυχίας. Και αυτό το μήνυμα στέλνουμε στον κόσμο με την καμπάνια για τον ελληνικό τουρισμό και το ελληνικό καλοκαίρι».

Η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμιστικές τομές για τη δημιουργία γόνιμου επενδυτικού εδάφους

Στη συνέχεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμιστικές τομές για τη δημιουργία γόνιμου επενδυτικού εδάφους, που θα φέρει πιο γρήγορα, δυναμική αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη.

Βασική παράμετρο στη νέα εθνική στρατηγική αποτελεί η προστασία και αναβάθμιση του Περιβάλλοντος. Η στροφή προς την πράσινη οικονομία, η στήριξη της απασχόλησης και βέβαια η εφαρμογή συγκροτημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προχωρά ήδη στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για:

-Την απολιγνιτοποίηση.

-Την απλούστευση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις στις ΑΠΕ.

-Την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης.

-Τη στήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

-Τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις των νησιών.

-Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.

-Την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

-Τις αστικές αναπλάσεις στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Και βέβαια:

-Το Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλεκτροκίνηση. «Η Ελλάδα», όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του σχεδίου αυτού, «ετοιμάζεται να μπει ...στην πρίζα του μέλλοντος».

Όπως ανέλυσε: «Το σχέδιο αυτό, θέτει δύο παράλληλους στόχους:

Πρώτον: Να ξεπεράσουν, μέχρι το 2025, οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων τις 24 χιλιάδες και μέχρι το 2030 να είναι μια στις τρεις. Και

Δεύτερον: Να δημιουργηθεί ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, ενόψει της δρομολογημένης απόσυρσης του λιγνίτη από το μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο - την αύξηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων - κατατίθεται σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο, που προβλέπει οικολογικό bonus για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο στόχο - τη θεμελίωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας - προετοιμάζουμε ελκυστικά κίνητρα: Φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση εργοδοτικών εισφορών για κάθε νέα θέση εργασίας.

Το «master plan» για την απόσυρση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων -όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός- θα είναι σύντομα έτοιμο και φιλοδοξούμε να κινητοποιήσει επενδύσεις που θα ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια. Επενδύσεις που θα τονώσουν την απασχόληση και θα αναμορφώσουν τη Δ. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη».

Για έκδοση 10ετους ομολόγου: Προσδοκούμε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού και χαμηλό επιτόκιο

Περνώντας στον τομέα της οικονομίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μίλησε για την «αποφασιστική παρέμβαση της ΕΚΤ» για την αντιμετώπιση της κρίσης που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού. Όπως είπε: «Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μέσω της αγοράς κρατικών και εταιρικών τίτλων, αυξάνεται από τα 750 δισ. ευρώ στο 1 τρισεκατομμύριο 350 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Και αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στο δανεισμό των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες με τη σειρά τους θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ρευστότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με ευνοϊκότερους όρους. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα μετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τον περασμένο Μάρτιο. Σήμερα, η Ελληνική Δημοκρατία προχωράει στην έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου. Προσδοκούμε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού και χαμηλό επιτόκιο».

Υπογράμμισε επίσης ότι «είναι η τρίτη κατά σειρά έξοδος στις αγορές που γίνεται από τις αρχές του χρόνου.

Είχαν προηγηθεί:

- Η έκδοση του 15ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 1,9%, τον Ιανουάριο. Μια έκδοση που καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι το 2035, πέραν δηλαδή της περιόδου που η βιωσιμότητα του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους καλύπτεται από τις αποφάσεις του Eurogroup.

- Η έκδοση του 7ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 2%, εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής καταιγίδας τον Απρίλιο».

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η εμπιστοσύνη των αγορών προς την Ελλάδα και την Κυβέρνηση επιβεβαιώνεται στην πράξη και αυτό είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων».

Και πρόσθεσε: «Σε ό,τι αφορά τις δράσεις για την τόνωση της απασχόλησης - που αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα - υπενθυμίζεται ότι μπαίνει σήμερα, 9 Ιουνίου, σε εφαρμογή ένα ακόμη πρόγραμμα για 5.200 θέσεις εργασίας. Προβλέπει επιδότηση, για 15 μήνες, του 60% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για προσλήψεις άνεργων πτυχιούχων έως 39 ετών, από επιχειρήσεις έξυπνης εξειδίκευσης όπως η ενέργεια, οι βιοεπιστήμες και η υγεία, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, ο πολιτισμός, ο τουρισμός».

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού τις επόμενες ημέρες

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο στη Βουλή κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Την Παρασκευή θα απαντήσει στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με θέμα «Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία».

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Σαντορίνη, εν όψει του ανοίγματος του τουρισμού στη χώρα μας.