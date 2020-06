Αθλητικά

“Τέλος” ο Βράνιες από την ΑΕΚ

Τι προκάλεσε την άμεση αποπομπή του Βόσνιου αμυντικού...

«Ο Όγκνιεν Βράνιες είναι από σήμερα εκτός ΑΕΚ» αναφέρει η (ανεπίσημη) ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, λίγες ώρες μετά το πρόβλημα που προέκυψε με τον δανεισμό του από την Άντερλεχτ.

Ο Βόσνιος έφυγε χωρίς άδεια για τη Βοσνία, υποστηρίζοντας ότι έχει πρόβλημα με την κόρη του και είπε στον τεχνικό διευθυντή, Ίλια Ίβιτς, ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει!

Όλα δείχνουν ότι αυτό ήταν και το τελευταίο παράπτωμα του ποδοσφαιριστή, στον οποίο η ΑΕΚ χαρίστηκε ουκ ολίγες φορές στις δύο θητείες του στα Σπάτα.

Η ΠΑΕ δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο τα... τερτίπια του και ενημέρωσε ήδη την Άντερλεχτ ότι ο παίκτης επιστρέφεται από σήμερα!