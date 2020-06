Πολιτική

Η “απάντηση” της Αθήνας στη διπλωματική “πιρουέτα” Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έτεινε... “χείρα συνεργασίας” στην Ελλάδα, λίγες ώρες μετά την αμφισβήτηση της Ελληνικής κυριότητας, στο Καστελόριζο.

Απειλούν, αμφισβητούν και μετά τείνουν… “κλάδο ελαίας”. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου το πρωί σχεδόν αμφισβήτησε την ελληνικότητα του Καστελόριζου και το βράδυ , σε μια διπλωματική κυβίστηση πρότεινε συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την συμφωνία καθορισμού ΑΟΖ , μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Τη θεωρούμε σημαντική για την περιοχή μας . Αρα, με τον διάλογο και τη διπλωματία, τα ζητήματα επιλύονται. Αντί να αγνοούν τα δικαιώματά μας ή να μη μας υπολογίζουν , μπορούν να μοιραστούν. Θα θέλαμε η Ελλάδα, να μας προσεγγίσει με την ίδια νοοτροπία», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Παρόντος του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών ο Τσαβούσογλου, πρότεινε, ουσιαστικά, την εμπλοκή στις συνομιλίες της Ιταλίας για μια μοιρασιά στην περιοχή.

“Κανονιές” από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Στην Τουρκία έφτασαν τα “πυρά” του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Φλώρου, ο οποίος δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας για όσους τυχόν επιβουλεύονται την εθνική μας κυριαρχία.

«Όποιος πατήσει τα ποδάρια του πάνω πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα πάμε να δούμε ποιος ήταν» ξεκαθάρισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Η εφημερίδα Χαμπερλέρ ανέφερε: “H Eλλάδα παίζει με τη φωτιά! Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Φλώρος απείλησε με σκληρότατα λόγια την Τουρκία”. Αντίστοιχος και ο τίτλος της Τακβίμ: “Η Ελλάδα συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Φλώρος εξαπέλυσε ανοικτή απειλή κατά της Τουρκίας”.

Ενεργό σχέδιο εισβολής

Το σχέδιο εισβολής στα ελληνικά νησιά, με την ονομασία Τσάκα Μπέη , με ημερομηνία 2014, είναι ακόμα ενεργό , λέει στη Real News , ο Τούρκος δημοσιογράφος που το αποκάλυψε.

«Πιστεύω πως το αυθεντικό σχέδιο είναι πολύ παλαιότερο , ενώ εκτιμώ πως είναι ακόμα ενεργό. Είναι κοινό μυστικό στην Άγκυρα ότι ο πρώτος στόχος σε μια τέτοια περίπτωση είναι τα νησιά που βρίσκονται πολύ κοντά στην ηπειρωτική Τουρκία», επισημαίνει ο ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ

Πέτσας: Δεν φοβόμαστε για θερμό επεισόδιο, αλλά… επαγρυπνούμε

«Οι Έλληνες θέλουμε την ειρήνη και τη συνεργασία με όλους τους γείτονές μας. Πάντοτε, όμως, με την προϋπόθεση ότι θα σέβονται και αυτοί το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, σε ξηρά και θάλασσα» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας πως «έχουμε το Διεθνές Δίκαιο και τους συμμάχους μας στο πλευρό μας, έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Αυταπάτες ας μην έχει κανένας».

Η Φώφη Γενημματά ζήτησε τη χάραξη εθνικής στρατηγικής μέσω της σύγκλησης συμβουλίου πολιτικών αρχηγών: «Μονό έτσι θα στέλναμε μήνυμα αποτροπής, αποτελεσματικό , ότι δεν είμαστε τα καλά παιδιά που στο τέλος θα κάνουν υποχωρήσεις», υπογράμμισε στους “Πρωινούς Τύπους”.

Έμμεση απάντηση στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καθυστερημένη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βόρεια της Λέσβου , πριν από μια εβδομάδα, έδωσε, εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος , με την επίσκεψή του σε Λέρο, Κάλυμνο και Κω.

«Είμαστε όλοι αυτή την περίοδο σε μια κατάσταση δύσκολη με τους γείτονες, αλλά το Σώμα όλο αυτό το διάστημα έχει ανταποκριθεί στο έπακρο με εξαιρετική επιτυχία», τόνισε ο ναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης.

Πάντως ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου, οπότε και θα υπάρξει γραπτό κείμενο συμπερασμάτων, θα επιδιώξει αυστηρή καταδίκη της τουρκικής αυθαιρεσίας.