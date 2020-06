Life

Ιωάννης Παπαζήσης: ο γιος μου με έκανε ξεκάθαρα... δεύτερο στη ζωή μου! (βίντεο)

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μίλησε για τα ανέμελα εφηβικά χρόνια στη Δράμα και για το πώς κατάφερε να μπει στο Εθνικό. Πόσο τον έχει επηρεάσει η πατρότητα;