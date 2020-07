Πολιτική

Αναστασιάδης: η Τουρκία θέλει υπό την κυριαρχία της όλη την ανατολική Μεσόγειο

«Η προσπάθεια είναι να πετύχουμε ανάσχεση αυτής της ακατάσχετης αξίωσης της Τουρκίας να επιβάλει το δικό της διεθνές δίκαιο, δηλαδή την επεκτατική της πολιτική», δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο και αναφερόμενος σε σχόλια του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παρουσία του ύπατου εκπροσώπου της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «αυτό που ορθά επισημάνατε είναι το θράσος. Εκείνο το οποίο απομένει είναι να αναλογιστεί η Ευρώπη τι, από ενδεχόμενη ανοχή μπορεί, όπως είπα και προ ημερών, να εκθρέψει».

«Μιλάμε, δυστυχώς, για μια χώρα ταραξία η οποία διεκδικεί να θέσει υπό την κυριαρχία της όλη την Ανατολική Μεσόγειο και υπό τον έλεγχό της ένα σύνολο χωρών που διαβρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι και αδιανόητο και απαράδεκτο, όχι μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και με βάση την πάγια πρακτική των φιλικών σχέσεων, της φιλίας που θα έπρεπε να διακρίνει γειτονικές χώρες», σημείωσε.

Ερωτηθείς «με ποιες θέσεις θα πάμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό το φως όλων αυτών», ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «νομίζω ότι μέχρι στιγμής γίνεστε μάρτυρες των πολλαπλών προσπαθειών που καταβάλλονται σε συντονισμό με την Ελλάδα, σε συντονισμό με τη Γαλλία και όχι μόνο, αλλά και με άλλους εταίρους, και η προσπάθεια είναι να πετύχουμε ανάσχεση αυτής της ακατάσχετης αξίωσης της Τουρκίας να επιβάλει το δικό της διεθνές δίκαιο, δηλαδή την επεκτατική πολιτική που καταγράφεται μέσα από τις ενέργειές της».

Κληθείς να πει τι εννοούσε ο κ. Μπορέλ όταν είπε χθες πως είναι η έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «θα ενημερωθούμε σε λεπτομέρεια όταν θα βρίσκεται εκτός της τουρκικής επικράτειας. Μια πρώτη ενημέρωση έγινε προς τον υπουργό Εξωτερικών, αλλά για λεπτομέρειες θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε εν συνεχεία».