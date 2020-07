Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας: μεγαλύτερη ανησυχία για τα πανηγύρια, παρά για τα εισαγόμενα κρούσματα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ τονίζει ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η χαλαρότητα στην τήρηση των μέτρων. Τι λέει για τους ελέγχους στις πύλες εισόδου.