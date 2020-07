Πολιτισμός

Αγία Σοφία: έτσι ακούγονταν οι ψαλμωδίες στην “Μεγάλη Εκκλησία” (βίντεο)

Το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ κατάφερε να “ζωντανέψει” τους ήχους από τις πολυπληθείς χορωδίες που έψαλλαν στο “λίκνο του Χριστιανισμού”.