Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: Πιθανό το δεύτερο κύμα κορονοϊού να είναι σοβαρότερο από το πρώτο (βίντεο)

«Καμπανάκι» κινδύνου από τον αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ για την μη τήρηση των μέτρων προστασίας από όλους. Σημαντική η χρήση μάσκας για περιορισμό της πανδημίας.