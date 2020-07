Κόσμος

Προπονητής... μπάσκετ θέλει να γίνει ο Πρόεδρος της Σερβίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι γράφτηκε και πάλι στο πανεπιστήμιο για να πραγματοποιήσει το παιδικό όνειρό του.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι γράφτηκε και πάλι στο πανεπιστήμιο για να πραγματοποιήσει το παιδικό όνειρό του, να πάρει πτυχίο ώστε να γίνει… προπονητής μπάσκετ σε νεανικές ομάδες.

«Για δεύτερη φορά στη ζωή μου ξαναγίνομαι φοιτητής… ελπίζοντας ότι θα μπορέσω να γίνω προπονητής μπάσκετ σε μικρά παιδιά. Δεν ξέρετε πόσο ευτυχής είμαι που, μετά από πολλά χρόνια, θα υλοποιήσω το παιδικό μου όνειρο», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Σέρβος πρόεδρος.

Σε μια φωτογραφία, ο 50χρονος πρόεδρος, που είναι ήδη πτυχιούχος νομικής σχολής, ποζάρει με τη φοιτητική ταυτότητά του και μια μικρή μπάλα του μπάσκετ.

«Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να περνάς το Σάββατο και την Κυριακή με νεαρούς παίκτες και με τα παιδιά στα οποία μπορείς να διδάξεις κάποια πράγματα», είχε δηλώσει τον Ιούνιο ο Βούτσιτς, σε μια συνέντευξή του στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Kurir. Τότε, είχε προσθέσει ότι το όνειρό του είναι να προπονήσει τους νεαρούς παίκτες «μιας μικρής ομάδας».

Ο Βούτσιτς ανέλαβε πρωθυπουργός της Σερβίας το 2014 και εξελέγη πρόεδρος το 2017.