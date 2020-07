Κοινωνία

Φωτιά στη Φυλή

Σε εξέλιξη φωτιά στη Φυλή Αττική. Επιχειρούν από γης και αέρος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, πριν από λίγο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Φυλή Αττικής, κοντά στο γήπεδο του Θρασύβουλου.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.