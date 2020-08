Αθλητικά

Σοκ στο μπάσκετ: Νεκρός ο Μάικλ Ότζο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέστη έμφραγμα στην προπόνηση. Συλλυπητήρια μηνύματα από ελληνικές ομάδες.

“Κεραυνός εν αιθρία” αποτέλεσε για τον κόσμο του μπάσκετ η είδηση ότι ο Μάικλ Ότζο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών. Ο Νιγηριανο-αμερικανός σέντερ, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα, άφησε την τελευταία πνοή του μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στη διάρκεια ατομικής προπόνησης στο Βελιγράδι.

Ο ύψους 2,16 μέτρων άσος έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Φλόριντα Στέιτ, ενώ στη συνέχεια πέρασε τον Ατλαντικό για λογαριασμό της FMP Βελιγραδίου, τη φανέλα της οποίας φόρεσε τη σεζόν 2017-18. Οι καλές εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα, στον οποίο υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας το καλοκαίρι του 2018.

Την θλίψη τους για τον αιφνίδιο χαμό του 27χρονου καλαθοσφαιριστή, εξέφρασαν πολλές ομάδες, μεταξύ αυτών και οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ.

We are deeply saddened by the loss of Michael Ojo. Our thoughts to friends and family. RIP ??#RIP #MichaelOJo @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/Ed2VVPPQUg — Panathinaikos BC (@paobcgr) August 7, 2020

Words seem inadequate to express our sadness over the loss of Michael Ojo. May he rest in peace. ???????????? pic.twitter.com/wPeqxym5PG — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) August 7, 2020

AEK BC would like to express its΄ sincere condolences for the loss of Michael Ojo. Our prayers are with his family and the whole #CrvenaΖvezda family #RIPMichaelOjo pic.twitter.com/APkhTZV0TQ — AEK B.C. (@aekbcgr) August 7, 2020