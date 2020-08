Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: νέα μέτρα σε παραθεριστικές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το εμβόλιο, την συμπεριφορά των νέων και την στάση των Αρχών, για αυστηρότερα μέτρα κια περιορισμούς.

«Η Ελλάδα θα λάβει την ποσόστωση εμβολίων κατά του κορονοϊού που της αναλογεί με βάση τη συμφωνία προαγοράς που σύναψαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, εφόσον το υπό ανάπτυξη εμβόλιο περάσει επιτυχώς τις απαραίτητες δοκιμές», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σημερινής τακτικής σύσκεψης για την εξέλιξη της επιδημίας. Παρέθεσε δε όλα τα δεδομένα που αφορούν στην προμήθεια του εμβολίου μέσω συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον πολλά υποσχόμενα εμβόλια κατά της Covid-19 που βρίσκονται σε φάση δοκιμών. Συνεπώς, επισήμανε, με τη «λελογισμένη αισιοδοξία» που γεννά η επιστημονική πρόοδος, και μέχρι να έρθει το εμβόλιο, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός στους πολίτες, αλλά αντίθετα θα πρέπει όλα αυτά να συνοδευτούν από «αυξημένη εγρήγορση». «Θα ήθελα να πω σε όσους έσπευσαν να κατηγορήσουν άδικα τον Υπουργό ότι προανήγγειλε κάτι το οποίο δεν υπάρχει να δουν τα πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο προαγοράς για ένα εμβόλιο το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δουλέψει, αλλά είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα δουλέψει», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως κάποιοι έσπευσαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα να αμφισβητήσουν κάτι το οποίο ουσιαστικά αφορά μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία», προσέθεσε. Καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού στα αστικά κέντρα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μία δέσμη συγκεκριμένων μέτρων για την αποτροπή διασποράς του ιού. «Είμαστε πάντα έτοιμοι να επικαιροποιήσουμε και να ενισχύσουμε περισσότερο αυτά τα μέτρα, στηριζόμενοι πάντα σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία δίνουμε στη δημοσιότητα κάθε μέρα με απόλυτη διαφάνεια», συμπλήρωσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις ψευδείς ειδήσεις που εξακολουθούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν «κυρίως μέσα από τις προσωπικές ιστορίες αυτών οι οποίοι έχουν δει στην πράξη τι σημαίνει κορονοϊός, πόση ζημιά μπορεί να κάνει, αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι φοράνε τη μάσκα τους κάθε μέρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους συμπολίτες τους και τους ανθρώπους που αγαπούν». Τόνισε πως ακριβώς οι αφηγήσεις των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά τον αγώνα κατά του ιού θα δείξουν στη μειοψηφία των Ελλήνων που αμφισβητεί τον κίνδυνο ότι το πρόβλημα αποτελεί πραγματικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά από τους πολίτες, και δεν πρόκειται για κατασκεύασμα που ταιριάζει σε δυσνόητες θεωρίες συνομωσίας. Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα και καταγράφηκε ότι, με βάση τα στοιχεία από τις 8 Αυγούστου και μετά, το 70% των εγχώριων κρουσμάτων έχει στενή επαφή με ήδη υφιστάμενο κρούσμα. Στοιχείο που βοηθά την καλύτερη ιχνηλάτηση και την προσπάθεια περιχαράκωσης των κρουσμάτων για τον περιορισμό της διασποράς στην κοινότητα. Τονίστηκε ότι είναι επιβαρυμένη η κατάσταση σε συγκεκριμένους παραθεριστικούς προορισμούς. Για αυτούς θα ανακοινωθούν σήμερα πρόσθετα μέτρα από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα κρούσματα αφορούν σε μεγαλύτερο ποσοστό πλέον νεότερες ηλικίες ενώ οι θάνατοι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, εξακολουθούν να αφορούν άτομα μεγάλης ηλικίας. Επίσης, σημειώνεται ότι ήταν αρνητικό το σύνολο των τεστ που πραγματοποιήθηκε σε εταιρείες τροφίμων. Συζητήθηκε επίσης η προετοιμασία και η διάταξη δυνάμεων στο Σύστημα Υγείας. Με αφορμή τη συρροή κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες υγειονομικές μονάδες, τονίστηκε η ανάγκη αυστηρής σύστασης στους διοικητές των νοσοκομείων, για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων από το υγειονομικό προσωπικό. Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού «Θέλω καταρχάς να κάνω μία συμπληρωματική αναφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως κάποιοι έσπευσαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα να αμφισβητήσουν κάτι το οποίο ουσιαστικά αφορά μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Εξηγούμαι: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη-μέλη να συνάπτει για λογαριασμό των κρατών-μελών συμφωνίες προαγοράς με παρασκευαστές εμβολίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, την περασμένη Παρασκευή, ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία AstraZeneca, η οποία δουλεύει μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και έχει αναπτύξει αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα εμβόλια, για την προαγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων, με τη δυνατότητα αγοράς ακόμα 100 εκατ. δόσεων. Η AstraZeneca διαθέτει το εμβόλιο σε τιμή κόστους. Το συνολικό κόστος έρευνας για την εταιρία πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο. Από αυτά τα 336 εκατ. θα πληρωθούν στην AstraZeneca από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υπόλοιπα θα πληρωθούν από τα κράτη-μέλη. Και όλα τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση αυτού του συμβολαίου προαγοράς δόσεων, το λεγόμενο Advance Purchase Agreement να αποχωρήσουν από τη συμφωνία. Να πουν, δηλαδή, ότι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν αυτά τα εμβόλια. Διαφορετικά δεσμεύονται, τα κράτη-μέλη, να προχωρήσουν στην προαγορά. Προφανώς και εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να αποχωρήσουμε από αυτή τη συμφωνία και θα συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για να προαγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων των κρατών-μελών αυτό το εμβόλιο. Σύμφωνα, λοιπόν, πάντα με αυτό το συμβόλαιο και εφόσον -το τονίζω, το τονίζω- όλα πάνε καλά και το εμβόλιο αποδείξει στις κλινικές δοκιμές ότι είναι αποτελεσματικό, ναι έχουμε την ελπίδα ότι θα έχουμε διαθέσιμες τις πρώτες δόσεις του εμβολίου τον Δεκέμβριο του 2020 και οι υπόλοιπες δόσεις θα παραδοθούν στη χώρα μας μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Αυτό ορίζει η ευρωπαϊκή συμφωνία που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εταιρεία και η Ελλάδα παίρνει την ποσόστωση που της αναλογεί. Επομένως, θα ήθελα να πω σε όσους έσπευσαν να κατηγορήσουν άδικα τον Υπουργό ότι προανήγγειλε κάτι το οποίο δεν υπάρχει να δουν τα πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο προαγοράς για ένα εμβόλιο το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δουλέψει, αλλά είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα δουλέψει. Το εμβόλιο αυτό το νωρίτερο που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα είναι τον Δεκέμβριο του 2020. Υπάρχουν και άλλα εμβόλια σε προχωρημένα στάδια κλινικών δοκιμών τα οποία πιθανώς να είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αλλά αυτό το οποίο είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι μέχρι τον Δεκέμβριο δεν πρόκειται να υπάρχει, καθ’ ό,τι φαίνεται, κανένα απολύτως εμβόλιο. Κατά συνέπεια, η λελογισμένη αισιοδοξία της εξεύρεσης ενός εμβολίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας πρέπει να εξισορροπηθεί από την αυξημένη εγρήγορση του τι θα κάνουμε αυτούς τους τέσσερις μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο, ή μέχρι τον Ιανουάριο ή μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν με άλλα λόγια το εμβόλιο φαίνεται ότι θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας. Και αυτό πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το εμβόλιο τελικά θα αποδειχθεί ότι θα δουλέψει. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση τα ενθαρρυντικά αυτά νέα δεν μπορούν να είναι ευκαιρία οποιουδήποτε εφησυχασμού. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμπληρωματικών μέτρων για το πώς θα ελέγξουμε τη διαδικασία επιστροφής στα αστικά κέντρα των Ελλήνων οι οποίοι έκαναν τις διακοπές τους. Είμαστε πάντα έτοιμοι να επικαιροποιήσουμε και να ενισχύσουμε περισσότερο αυτά τα μέτρα, στηριζόμενοι πάντα σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία δίνουμε στη δημοσιότητα κάθε μέρα με απόλυτη διαφάνεια. Και, βέβαια, για ακόμη μία φορά θα ζητήσουμε τη συμμετοχή όλων των πολιτών, όπως το έκαναν πάντα, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουμε αυτήν την αυξητική τάση την οποία δείχνει ο κορονοϊός. Και θα ζητήσουμε και τη στήριξη όλων των πολιτών και σε κάτι ακόμα: Στην αντιμετώπιση των fake news τα οποία εξακολουθούν, δυστυχώς, να εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στο διαδίκτυο και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλους μας. Και βέβαια να αντιμετωπιστούν κυρίως μέσα από τις προσωπικές ιστορίες αυτών οι οποίοι έχουν δει στην πράξη τι σημαίνει κορονοϊός, πόση ζημιά μπορεί να κάνει, αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι φοράνε τη μάσκα τους κάθε μέρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους συμπολίτες τους και τους ανθρώπους που αγαπούν. Είναι ακριβώς αυτές οι προσωπικές ιστορίες -που νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν τελικά αυτό που πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων- που θα μας επιτρέψουν να πείσουμε και τους λίγους κακόπιστους, σκεπτικιστές, επιφυλακτικούς, επιρρεπείς σε θεωρίες συνομωσίας, ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό. Ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε και ότι δεν είναι κάποιο δημιούργημα επιστημονικής φαντασίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν κάποιοι άλλοι αλλότριοι στόχοι, τους οποίους δυσκολεύομαι πάρα πολύ να αντιληφθώ». Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος.